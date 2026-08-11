Sasaram News: हर घर तिरंगा अभियान के तहत डिग्री कॉलेज में संवाद कार्यक्रम
Sasaram News: सूर्यपुरा, एक संवाददाता।रों ने अपने प्राणों की आहुति दी। अनेक माताओं ने अपने बेटे और बहनों ने अपने भाइयों को खोया। पुरखों के महान
Sasaram News: सूर्यपुरा, एक संवाददाता। नवस्थापित राजकीय डिग्री कॉलेज में मंगलवार को हर घर तिरंगा अभियान के तहत संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कॉलेज के प्राचार्य अलाउद्दीन अजीजी ने की। संचालन नागेंद्र झा महिला महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. अमरेंद्र मिश्रा ने किया।
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