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Sasaram News: नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर में सैकड़ों मरीजों की हुई जांच, बांटी गई दवाएं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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Sasaram News: बिक्रमगंज, हिटी। ने नस एवं मस्तिष्क रोग, मधुमेह, हड्डी रोग और सामान्य बीमारियों से संबंधित मरीजों का उपचार किया। मरीजों की बीपी,

Sasaram News: नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर में सैकड़ों मरीजों की हुई जांच, बांटी गई दवाएं

Sasaram News: बिक्रमगंज, हिटी। राष्ट्रीय मानवता सेवा संघ के तत्वावधान में काराकाट स्थित शांडिल्य कुटीर में रविवार को नि:शुल्क स्वास्थ्य जांच एवं उपचार शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने पहुंचकर स्वास्थ्य जांच कराई और विशेषज्ञ चिकित्सकों से परामर्श लिया।

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