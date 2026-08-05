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Sasaram News: केवीके बिक्रमगंज में प्राकृतिक खेती पर चार दिवसीय प्रशिक्षण शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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Sasaram News: 38 किसानों को बीजामृत, जीवामृत व प्राकृतिक कीट प्रबंधन की दी जा रही जानकारी इ इ इ

Sasaram News: केवीके बिक्रमगंज में प्राकृतिक खेती पर चार दिवसीय प्रशिक्षण शुरू

Sasaram News: बिक्रमगंज, निज संवाददाता। कृषि विज्ञान केंद्र रोहतास की ओर से बुधवार को किसानों के लिए प्राकृतिक खेती विषय पर चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन केवीके के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रधान आरके जलज ने किया। प्रशिक्षण में जिले के विभिन्न प्रखंडों से 38 किसानों ने भाग लिया।

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