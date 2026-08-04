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Sasaram News: फुटपाथी दुकानदारों के लिए स्थायी शेड निर्माण की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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Sasaram News: संझौली में, बाजार में अतिक्रमण हटाने के बाद फुटपाथी दुकानदारों ने पुनर्वास की मांग तेज कर दी है। पूर्व उप प्रमुख डॉ. मधु उपाध्याय ने डीएम से मुलाकात कर स्थायी शेड के निर्माण की मांग की।

Sasaram News: फुटपाथी दुकानदारों के लिए स्थायी शेड निर्माण की मांग

Sasaram News: संझौली, एक संवाददाता। बाजार में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद प्रभावित फुटपाथी दुकानदारों के पुनर्वास की मांग तेज हो गई है। इसी को लेकर संझौली प्रखंड की पूर्व उप प्रमुख एवं जिले की स्वच्छता आइकॉन डॉ. मधु उपाध्याय ने मंगलवार को डीएम से मुलाकात कर स्थायी शेड निर्माण की मांग की।

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