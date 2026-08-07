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Sasaram News: फुटपाथ पर अतिक्रमणकारियों का कब्जा, सड़क पर चलने को मजबूर राहगीर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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Sasaram News: सुप्रीम कोर्ट ने फुटपाथ को पैदल यात्रियों का मौलिक अधिकार बताया, फिर भी नहीं सुधरी स्थिति

Sasaram News: फुटपाथ पर अतिक्रमणकारियों का कब्जा, सड़क पर चलने को मजबूर राहगीर

Sasaram News: सासाराम, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। शहर की सड़कें वाहनों के आवागमन के लिए और फुटपाथ पैदल यात्रियों की सुविधा के लिए बनाए गए हैं। लेकिन सासाराम शहर में स्थिति इसके विपरीत नजर आ रही है। फुटपाथों पर अतिक्रमणकारियों का कब्जा है। कहीं दुकानें सजी हैं तो कहीं मोटरसाइकिल की रिपेयरिंग की जा रही है। कई दुकानदारों ने अपना सामान फुटपाथ तक फैला दिया है, जिससे पैदल चलने वालों के लिए रास्ता तक नहीं बचा है। मजबूरी में राहगीरों को सड़क पर चलना पड़ रहा है, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है।

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