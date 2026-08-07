Sasaram News: सत्तू-बेसन मिल में लगी आग, उपकरण व तैयार सामग्री जली
Sasaram News: नोखा, एक संवाददाता। ग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मिली जानकारी के अनुसार
Sasaram News: नोखा, एक संवाददाता। नोखा के पश्चिम पट्टी घुसियां रोड स्थित सत्तू-बेसन निर्माण मिल में शुक्रवार सुबह अचानक आग लग गई। आग की चपेट में आने से मिल में रखे उपकरण, कच्चा माल तथा तैयार खाद्य सामग्री जलकर नष्ट हो गई। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मिली जानकारी के अनुसार, सतेन्द्र कुमार द्वारा पिछले वर्ष से मिल का संचालन किया जा रहा था। यहां बेसन, सत्तू, नमकीन समेत अन्य खाद्य सामग्री तैयार कर बाजार में आपूर्ति की जाती थी। आग लगने से मिल को काफी नुकसान हुआ है।
हालांकि नुकसान का अंतिम आकलन संबंधित विभाग द्वारा किया जाएगा। थानाध्यक्ष अनुज कुमार सिंह ने बताया कि आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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