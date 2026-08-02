Sasaram News: सावन की रिमझिम से बदला मौसम, किसानों के चेहरे खिले
Sasaram News: (पेज चार की फ्लायर)बह से ही किसान खेतों में पहुंचकर पारंपरिक और आधुनिक दोनों तरीकों से खाद का प्रयोग कर रहे हैं। किसानों का क
Sasaram News: शिवसागर, एक संवाददाता। सावन के शुरुआती दौर में हुई रुक-रुक कर बारिश ने प्रखंड क्षेत्र के मौसम का मिजाज बदल दिया है। कुछ दिन पहले तक बारिश की कमी से चिंतित किसान अब राहत महसूस कर रहे हैं। खेतों में हरियाली लौट आई है और धान की फसल की बेहतर बढ़वार की उम्मीद बढ़ गई है। अधिकांश गांवों में धान की रोपाई पूरी होने के बाद किसान अब फसल की देखभाल में जुट गए हैं। 90 प्रतिशत धान रोपाई पूरी, 20 दिन पुरानी फसल में डाली जा रही यूरिया
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