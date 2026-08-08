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Sasaram News: झमाझम बारिश से किसानों के चेहरे खिले, फसलों को मिली राहत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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Sasaram News: शनिवार की दोपहर हुई झमाझम बारिश ने किसानों के चेहरे पर खुशी लाया। सुबह की तेज धूप और उमस के बाद, बारिश ने खेतों में पानी जमा कर दिया, जिससे किसानों को सिंचाई की चिंताओं से राहत मिली।

Sasaram News: झमाझम बारिश से किसानों के चेहरे खिले, फसलों को मिली राहत

Sasaram News: नौहट्टा, एक संवाददाता। शनिवार की दोपहर हुई झमाझम बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे। सुबह से तेज धूप और उमस के बाद अचानक आसमान में बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। कुछ देर तक हुई बारिश से खेतों में पानी जमा हो गया, जिससे किसानों को सिंचाई की चिंता से तत्काल राहत मिली।

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