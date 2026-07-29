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Sasaram News: समारोह में शिक्षकों को दी गई भावभीनी विदाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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Sasaram News: दावथ, एक संवाददाता। वहीं नवपदस्थापित एमडीएम प्रभारी अमित कुमार का स्वागत किया गया। कार्यक्रम का संचालन प्रधानाध्यापक सुदामा

Sasaram News: समारोह में शिक्षकों को दी गई भावभीनी विदाई

Sasaram News: दावथ, एक संवाददाता। प्रखंड मुख्यालय स्थित बीआरसी भवन में बुधवार को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी आनंद किशोर सिंह की अध्यक्षता में विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापिका आशा सिन्हा व जनार्दन प्रसाद को विदाई दी गई। साथ ही स्थानांतरित प्रभारी प्रधानाध्यापक कौशलेश कुमार एवं एमडीएम प्रभारी पूर्णवाशी राम को भी विदाई दी गई। वहीं नवपदस्थापित एमडीएम प्रभारी अमित कुमार का स्वागत किया गया।

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