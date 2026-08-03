Sasaram News: नप ईओ के निधन पर शोक की लहर, अधिकारियों व कर्मियों ने दी श्रद्धांजलि
Sasaram News: डेहरी, एक संवाददाता।मिल हुए। एसडीएम, कार्यपालक दंडाधिकारी संतोष कुमार सिंह समेत अन्य अधिकारियों ने कहा कि विमल कुमा
Sasaram News: डेहरी, एक संवाददाता। डेहरी-डालमियानगर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी (ईओ) विमल कुमार की नृशंस हत्या के बाद अनुमंडल क्षेत्र में शोक की लहर है। सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में सोमवार को शोकसभा आयोजित कर दिवंगत ईओ को श्रद्धांजलि दी गई। इस बीच रोहतास और औरंगाबाद पुलिस मामले की विभिन्न बिंदुओं पर जांच कर रही है।
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