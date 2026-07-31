Sasaram News: गुप्ताधाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए की गई भव्य व्यवस्था
Sasaram News: लंगर, रात्रि विश्राम, खोया-पाया केंद्र व बिजली की सुविधा उपलब्ध चौबे, विकास तिवारी और सूरज बिंद ने बताया कि कांवड़ियों के लिए नि:शुल्क लंगर की व्यवस्था की गई है। इसके अला
Sasaram News: चेनारी, एक संवाददाता। सावन मास में गुप्ता धाम मेले में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं और कांवड़ियों की सुविधा के लिए मां पनियारी देवी विकास समिति तथा उगहनी घाट लाइट कमेटी की ओर से व्यापक व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए कई आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।
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