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Sasaram News: अपील का दिखा असर, दूसरे दिन भी स्वेच्छा से हटाया अतिक्रमण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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Sasaram News: संझौली, एक संवाददाता।क्त रूप से बाजार क्षेत्र का भ्रमण कर माइक के माध्यम से दुकानदारों से स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने की अपील

Sasaram News: अपील का दिखा असर, दूसरे दिन भी स्वेच्छा से हटाया अतिक्रमण

Sasaram News: संझौली, एक संवाददाता। मुख्य बाजार में सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन की अपील का सकारात्मक असर लगातार दूसरे दिन भी देखने को मिला। अधिकारियों के अनुरोध का सम्मान करते हुए कई दुकानदारों ने अपनी दुकानों के बाहर किए गए अस्थायी अतिक्रमण को स्वयं हटा लिया।

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