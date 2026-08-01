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Sasaram News: स्वरोजगार को मिलेगी नई पहचान, जीविका दीदियों के लिए उद्यम पंजीकरण अभियान तेज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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Sasaram News: 10 हजार सहायता प्राप्त स्वरोजगार से जुड़ी जीविका दीदियां बीपीएम से संपर्क कर निःशुल्क करा सकेंगी पंजीकरण

Sasaram News: स्वरोजगार को मिलेगी नई पहचान, जीविका दीदियों के लिए उद्यम पंजीकरण अभियान तेज

Sasaram News: सासाराम, हिन्दुस्तान संवाददाता। जिले में जीविका दीदियों को स्वरोजगार के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए जिला उद्योग केंद्र ने उद्यम पंजीकरण अभियान की गति तेज की है। जिला उद्योग केंद्र रोहतास के महाप्रबंधक आशीष रंजन ने बताया कि जिन जीविका दीदियों को 10 हजार रुपये की सहायता राशि प्राप्त हो चुकी है और जो किसी स्वरोजगार या उद्यम गतिविधि से जुड़ी हैं, वे अपने संबंधित प्रखंड के प्रखंड परियोजना प्रबंधक (बीपीएम) से संपर्क कर निःशुल्क उद्यम पंजीकरण करा सकती हैं।

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