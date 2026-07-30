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Sasaram News: आय से अधिक संपत्ति मामले में ईई पर शिकंजा, आवास पर चार घंटे चली रेड

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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Sasaram News: (पेज तीन)र्थिक अपराध इकाई (ईओयू) की टीम ने करीब चार घंटे तक छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान अभियंता से लंबी पूछताछ

Sasaram News: आय से अधिक संपत्ति मामले में ईई पर शिकंजा, आवास पर चार घंटे चली रेड

Sasaram News: सासाराम/डेहरी, हिटी। सासाराम में पदस्थापित लघु सिंचाई प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता (ईई)अरविंद कुमार चौधरी के डेहरी स्थित सरकारी आवास पर गुरुवार की सुबह आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) की टीम ने करीब चार घंटे तक छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान अभियंता से लंबी पूछताछ की गई तथा कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त कर जांच के लिए पटना ले जाए गए। ईओयू की इस कार्रवाई से विभाग में हड़कंप मच गया।

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