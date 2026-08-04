Sasaram News: सावन में भी खेतों में उड़ रही धूल, अकाल की आशंका से सहमे किसान
Sasaram News: चेनारी प्रखंड के खेत सूखे पड़े हैं, जिससे किसान परेशान हैं। बारिश की कमी के कारण कई खेतों में दरारें हैं और लोग आकाल की आशंका जता रहे हैं। मंदिरों में इंद्रदेव को मनाने के लिए पूजा की जा रही है, जबकि कम जल प्रवाह की वजह से धान रोपाई सीमित हो रही है।
Sasaram News: चेनारी, एक संवाददाता। सावन माह शुरू होने के बावजूद चेनारी प्रखंड के अधिकांश खेत सूखे पड़े हैं। कई खेतों में दरारें पड़ गई हैं और धूल उड़ रही है। उमस भरी गर्मी और तेज धूप के बीच किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही हैं। गांव-गांव और चौक-चौराहों पर संभावित अकाल की चर्चा होने लगी है। बारिश नहीं होने से लोग इंद्रदेव को मनाने के लिए मंदिरों में पूजा-अर्चना कर रहे हैं। क्षेत्र में सोन उच्च स्तरीय नहर में भी पर्याप्त पानी नहीं पहुंच रहा है। वहीं दुर्गावती जलाशय परियोजना की नहरों में केवल 210 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे चेनारी, शिवसागर और सासाराम के पहाड़ी इलाकों में सीमित स्तर पर धान की रोपनी हो रही है।
किसानों का कहना है कि इतनी मात्रा में पानी खेती के लिए पर्याप्त नहीं है।
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