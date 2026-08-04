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Sasaram News: शिवसागर बाजार में नाली के जलजमाव से तीर्थयात्री व आमजन परेशान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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Sasaram News: शिवसागर, संवाददाता।प्रखंड मुख्यालय स्थित शिवसागर बाजार में नाली का गंदा पानी सड़क पर बहने और जलजमाव की समस्या से आम लोगों के साथ-साथ गुप्ता धाम जाने

Sasaram News: शिवसागर बाजार में नाली के जलजमाव से तीर्थयात्री व आमजन परेशान

Sasaram News: शिवसागर, संवाददाता। प्रखंड मुख्यालय स्थित शिवसागर बाजार में नाली का गंदा पानी सड़क पर बहने और जलजमाव की समस्या से आम लोगों के साथ-साथ गुप्ता धाम जाने वाले तीर्थयात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शिवसागर-चेनारी पथ पर बीच बाजार में जलनिकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण सड़क पर हमेशा गंदा पानी जमा रहता है, जिससे आवागमन प्रभावित हो गया है। सड़क पर फैली गंदगी और कीचड़ के कारण वाहन चालकों तथा पैदल यात्रियों को काफी कठिनाई होती है।

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समस्या का बढ़ना

सावन के दौरान गुप्ता धाम जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने से समस्या और गंभीर हो गई है। इसी मार्ग से गुजरने वाले श्रद्धालुओं को गंदे पानी और कीचड़ के बीच होकर यात्रा करनी पड़ रही है। बाजार के दुकानदारों का कहना है कि दुकानों के सामने नाली का गंदा पानी जमा रहने से ग्राहकों की संख्या घट रही है। दुर्गंध के कारण व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों से बाजार आने वाली महिलाओं और छात्र-छात्राओं को भी जलजमाव के बीच होकर गुजरना पड़ता है, जिससे कपड़े खराब होने के साथ फिसलने का खतरा बना रहता है।

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स्थायी समाधान की मांग

स्थानीय लोगों का कहना है कि इस समस्या को लेकर कई बार संबंधित विभाग का ध्यान आकृष्ट कराया गया, लेकिन अब तक स्थायी समाधान नहीं हो सका है। लोगों ने शीघ्र जलनिकासी की व्यवस्था कराने और नालियों की नियमित सफाई की मांग की है।

क्या कहते हैं अधिकारी

प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि बाजार में जलजमाव और नाली के पानी की समस्या की जानकारी मिली है। संबंधित विभाग और पंचायत प्रतिनिधियों के साथ स्थल का निरीक्षण कराया जाएगा। जहां नालियों की सफाई आवश्यक होगी, वहां तत्काल सफाई कराई जाएगी। साथ ही स्थायी समाधान के लिए कार्ययोजना बनाकर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी।

सामान्य प्रश्न

शिवसागर में जलजमाव से किस प्रकार की परेशानियाँ हो रही हैं?
जलजमाव और गंदे पानी के कारण आम लोगों और तीर्थयात्रियों को आवागमन में कठिनाई हो रही है।
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