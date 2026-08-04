Sasaram News: घायल युवक को डीएम ने अपनी स्कॉर्ट गाड़ी से पहुंचाया अस्पताल
Sasaram News: सासाराम में एनएच-19 पर सड़क दुर्घटना में घायल युवक की मदद के लिए डीएम दीपक कुमार मिश्रा ने तत्परता दिखाई। उन्होंने अपने स्कॉर्ट गाड़ी से युवक को सदर अस्पताल सासाराम भेजा। यह घटना सड़क निर्माण कार्य के निरीक्षण के दौरान हुई। मौके पर अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।
Sasaram News: सासाराम, नगर संवाददाता। एनएच-19 पर सड़क दुर्घटना में घायल एक युवक की मदद के लिए डीएम दीपक कुमार मिश्रा ने तत्परता दिखाई। मंगलवार को सड़क निर्माण कार्य का स्थलीय निरीक्षण करने पहुंचे डीएम ने घायल युवक को अपनी स्कॉर्ट गाड़ी से सदर अस्पताल सासाराम भेजकर इलाज की व्यवस्था कराई। डीएम घनकी जामुन चौक से फोरलेन के अंदर होते हुए बुढ़न नहर चौक तक प्रस्तावित सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण कर रहे थे। इसी दौरान महेंद्र एजेंसी के समीप बुढ़न मोड़ के पास एक अज्ञात वाहन की टक्कर से एक बाइक सवार युवक घायल अवस्था में मिला। मौके पर स्थिति को देखते हुए डीएम ने तुरंत मानवीय पहल करते हुए घायल युवक को अपनी स्कॉर्ट गाड़ी से अस्पताल भेजने का निर्देश दिया।
इसके बाद युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल सासाराम पहुंचाया गया। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक, अपर समाहर्ता-सह-अपर जिला दंडाधिकारी, भू-अर्जन पदाधिकारी, जिला योजना पदाधिकारी, सड़क निर्माण विभाग के अभियंता समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
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