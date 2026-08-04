Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Sasaram News: घायल युवक को डीएम ने अपनी स्कॉर्ट गाड़ी से पहुंचाया अस्पताल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
Follow us on Google News
share

Sasaram News: सासाराम में एनएच-19 पर सड़क दुर्घटना में घायल युवक की मदद के लिए डीएम दीपक कुमार मिश्रा ने तत्परता दिखाई। उन्होंने अपने स्कॉर्ट गाड़ी से युवक को सदर अस्पताल सासाराम भेजा। यह घटना सड़क निर्माण कार्य के निरीक्षण के दौरान हुई। मौके पर अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।

Sasaram News: घायल युवक को डीएम ने अपनी स्कॉर्ट गाड़ी से पहुंचाया अस्पताल

Sasaram News: सासाराम, नगर संवाददाता। एनएच-19 पर सड़क दुर्घटना में घायल एक युवक की मदद के लिए डीएम दीपक कुमार मिश्रा ने तत्परता दिखाई। मंगलवार को सड़क निर्माण कार्य का स्थलीय निरीक्षण करने पहुंचे डीएम ने घायल युवक को अपनी स्कॉर्ट गाड़ी से सदर अस्पताल सासाराम भेजकर इलाज की व्यवस्था कराई। डीएम घनकी जामुन चौक से फोरलेन के अंदर होते हुए बुढ़न नहर चौक तक प्रस्तावित सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण कर रहे थे। इसी दौरान महेंद्र एजेंसी के समीप बुढ़न मोड़ के पास एक अज्ञात वाहन की टक्कर से एक बाइक सवार युवक घायल अवस्था में मिला। मौके पर स्थिति को देखते हुए डीएम ने तुरंत मानवीय पहल करते हुए घायल युवक को अपनी स्कॉर्ट गाड़ी से अस्पताल भेजने का निर्देश दिया।

ये भी पढ़ें:Sasaram News: दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर में चार घायल, एक रेफर

इसके बाद युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल सासाराम पहुंचाया गया। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक, अपर समाहर्ता-सह-अपर जिला दंडाधिकारी, भू-अर्जन पदाधिकारी, जिला योजना पदाधिकारी, सड़क निर्माण विभाग के अभियंता समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Sasaram Latest News DM Road Accident अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।