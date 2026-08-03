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Sasaram News: निर्माणाधीन पाली पुल का डीएम ने किया निरीक्षण, दिसंबर तक पूरा करने का निर्देश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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Sasaram News: डेहरी, एक संवाददाता।मय सीमा के अंदर काम पूरा करने का निर्देश दिया। अधिकारियों ने बताया कि पुल निर्माण के लिए टेस्ट पाइलिंग का कार्य

Sasaram News: निर्माणाधीन पाली पुल का डीएम ने किया निरीक्षण, दिसंबर तक पूरा करने का निर्देश

Sasaram News: डेहरी, एक संवाददाता। करीब ढाई वर्षों से जर्जर पाली पुल के टूटने के कारण बंद पड़े डेहरी स्थित पाली पुल के निर्माण कार्य का डीएम दीपक मिश्रा ने सोमवार को स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति और गुणवत्ता का जायजा लिया। निरीक्षण के क्रम में डीएम ने पुल के विभिन्न हिस्सों का अवलोकन किया और संबंधित अभियंताओं व निर्माण एजेंसी के अधिकारियों से कार्य की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने और निर्धारित समय सीमा के अंदर काम पूरा करने का निर्देश दिया। अधिकारियों ने बताया कि पुल निर्माण के लिए टेस्ट पाइलिंग का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है।

डीएम ने पुल के दोनों ओर स्थित अप्रोच रोड की शीघ्र मरम्मत कराने का निर्देश दिया, ताकि आम लोगों को आवागमन में सुविधा मिल सके। उन्होंने निर्माण एजेंसी को दिसंबर 2026 तक हर हाल में पुल निर्माण पूरा करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान एसपी रौशन कुमार, सीनियर डिवीजनल इंजीनियर, विभागीय कंस्ट्रक्शन इंजीनियर सहित कई अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

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