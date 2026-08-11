Sasaram News: सरैयां-तिलौथू पुल के निर्माण में सुस्ती पर डीएम नाराज, तेजी लाने का निर्देश
Sasaram News: सासाराम, हिन्दुस्तान संवाददाता। मा में गुणवत्तापूर्ण कार्य पूरा कराने का निर्देश दिया। उन्होंने परियोजना में आ रही बाधाओं को प्राथमिकता के आधार पर
Sasaram News: सासाराम, हिन्दुस्तान संवाददाता। सरैयां-तिलौथू पुल के निर्माण कार्य की धीमी प्रगति पर डीएम दीपक कुमार मिश्रा ने नाराजगी जताई है। मंगलवार को ग्रामीण कार्य विभाग डेहरी की इस महत्वपूर्ण परियोजना की समीक्षा के दौरान उन्होंने अधिकारियों और कार्यकारी एजेंसी से प्रगति की जानकारी ली। अपेक्षा के अनुरूप काम नहीं मिलने पर डीएम ने निर्माण में तत्काल तेजी लाने और निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य पूरा कराने का निर्देश दिया। उन्होंने परियोजना में आ रही बाधाओं को प्राथमिकता के आधार पर दूर करने और कार्य की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने को कहा।
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