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Sasaram News: नीलामपत्र वाद के मामलों में तेजी लाएं अधिकारी: डीएम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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Sasaram News: सासाराम, हिन्दुस्तान संवाददाता।द्ध निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा। अभिलेखों की जांच, नोटिस, आपत्ति और सुनवाई समेत सभी वैधानिक प्रक्रियाएं

Sasaram News: नीलामपत्र वाद के मामलों में तेजी लाएं अधिकारी: डीएम

Sasaram News: सासाराम, हिन्दुस्तान संवाददाता। जिलाधिकारी दीपक कुमार मिश्रा ने मंगलवार को समाहरणालय सभाकक्ष में नीलामपत्र वाद मामलों की समीक्षा की। उन्होंने लंबित एवं निष्पादित मामलों का डाटा ऑनलाइन प्रणाली पर समय से और त्रुटिरहित अपलोड करने का निर्देश दिया। डीएम ने कहा कि प्रत्येक मामले की वर्तमान स्थिति स्पष्ट रूप से दर्ज हो और लंबित, निष्पादित व वसूलीाधीन मामलों का डाटा नियमित रूप से अपडेट किया जाए।

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