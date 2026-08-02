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Sasaram News: लोक शिकायत निवारण के 29 मामलों का ऑन द स्पॉट निपपटारा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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Sasaram News: सासाराम के डीएम दीपक कुमार मिश्रा ने लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत 29 मामलों का निपटारा किया। उन्होंने 44 द्वितीय अपील और 3 सेवा शिकायत निवारण मामलों पर सुनवाई की, जिसमें शिकायतों पर विस्तार से विचार किया गया।

Sasaram News: लोक शिकायत निवारण के 29 मामलों का ऑन द स्पॉट निपपटारा

Sasaram News: सासाराम, हिन्दुस्तान संवाददाता। डीएम दीपक कुमार मिश्रा ने लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत प्राप्त द्वितीय अपील एवं सेवा शिकायत निवारण अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त प्रथम अपील मामलों की सुनवाई करते हुए 29 मामलों का निपटारा किया। सुनवाई में लोक शिकायत निवारण के 44 द्वितीय अपील तथा सेवा शिकायत निवारण के तीन अपील मामलों पर विस्तार से विचार किया गया।

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