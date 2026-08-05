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Sasaram News: प्रखंड मुख्यालय में समय पर मौजूद रहें अधिकारी,लोगों को नहीं हो परेशानी : डीएम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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Sasaram News: औचक निरीक्षण में डीएम ने योजनाओं और कार्यालयी कार्यों की ली जानकारी, लंबित मामलों के निष्पादन का निर्देश

Sasaram News: प्रखंड मुख्यालय में समय पर मौजूद रहें अधिकारी,लोगों को नहीं हो परेशानी : डीएम

Sasaram News: शिवसागर, एक संवाददाता। प्रखंड मुख्यालय में सुबह से ही सभी अधिकारी और कर्मचारी अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें, ताकि आमलोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। डीएम दीपक कुमार मिश्रा ने गुरुवार को प्रखंड सह अंचल कार्यालय के औचक निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को यह निर्देश दिया। डीएम ने शाम करीब चार बजे कार्यालय पहुंचकर विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण किया और वहां संचालित योजनाओं, कार्यालयी कार्यों तथा आम लोगों को उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं की स्थिति का जायजा लिया।

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