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Sasaram News: लोक शिकायत की सुनवाई में10 मामलों का निपटारा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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Sasaram News: सासाराम में शनिवार को डीएम दीपक कुमार मिश्रा ने लोक शिकायत निवारण के तहत द्वितीय अपील आवेदन पर सुनवाई की। कुल 23 मामलों में से 10 का निपटारा किया गया। बाकी मामलों में संबंधित प्राधिकार को अगली तारीख पर अनुपालन रिपोर्ट के साथ उपस्थित होने के लिए कहा गया।

Sasaram News: लोक शिकायत की सुनवाई में10 मामलों का निपटारा

Sasaram News: सासाराम, हिन्दुस्तान संवाददाता। लोक शिकायत निवारण के तहत प्राप्त द्वितीय अपील आवेदनों पर शनिवार को डीएम दीपक कुमार मिश्रा ने सुनवाई की। इस दौरान कुल 23 अपील मामलों की सुनवाई हुई, जिनमें से 10 का निपटारा किया गया। शेष मामलों में संबंधित लोक प्राधिकार को अगली निर्धारित तिथि पर अनुपालन प्रतिवेदन के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया गया।

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