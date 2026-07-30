Sasaram News: सावन में तुतला धाम की सुरक्षा बढ़ी, डीएम-एसपी ने किया निरीक्षण
Sasaram News: श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल, वन-वे व्यवस्था व पार्किंग के निर्देश इ इ इ
Sasaram News: डेहरी, एक संवाददाता। सावन माह में तुतला भवानी धाम में उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए डीएम दीपक कुमार मिश्रा और एसपी रौशन कुमार ने गुरुवार को धाम पहुंचकर सुरक्षा एवं विधि-व्यवस्था की समीक्षा की। अधिकारियों ने संबंधित विभागों के साथ बैठक कर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती, वन-वे व्यवस्था लागू करने तथा पार्किंग की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
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