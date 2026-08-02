Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Sasaram News: रोजगार पर फोकस: जिला स्किल डेवलपमेंट प्लान में शामिल होंगे नए ट्रेड

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
Follow us on Google News
share

Sasaram News: सासाराम में डीएम दीपक कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में जिला कौशल विकास समिति की बैठक हुई। बैठक में 2026-27 के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा की गई, जिसमें जूट बैग मेकर और एआई लिटरेसी जैसे रोजगार-oriented कौशल ट्रेडों को शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया।

Sasaram News: रोजगार पर फोकस: जिला स्किल डेवलपमेंट प्लान में शामिल होंगे नए ट्रेड

Sasaram News: सासाराम, हिन्दुस्तान संवाददाता। डीएम दीपक कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में शनिवार को जिला कौशल विकास समिति की बैठक हुई। बैठक में वर्ष 2026-27 के लिए जिले की स्थानीय आवश्यकताओं, उपलब्ध संसाधनों और रोजगार की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा की गई। बैठक में जूट बैग मेकर, ऑटोमैटिक सिलाई मशीन ऑपरेटर, एआई लिटरेसी सहित विभिन्न रोजगारोन्मुखी कौशल ट्रेडों को जिला स्किल डेवलपमेंट प्लान में शामिल करने पर विचार-विमर्श किया गया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Sasaram Latest News Sasaram News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।