Sasaram News: रोजगार पर फोकस: जिला स्किल डेवलपमेंट प्लान में शामिल होंगे नए ट्रेड
Sasaram News: सासाराम में डीएम दीपक कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में जिला कौशल विकास समिति की बैठक हुई। बैठक में 2026-27 के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा की गई, जिसमें जूट बैग मेकर और एआई लिटरेसी जैसे रोजगार-oriented कौशल ट्रेडों को शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया।
Sasaram News: सासाराम, हिन्दुस्तान संवाददाता। डीएम दीपक कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में शनिवार को जिला कौशल विकास समिति की बैठक हुई। बैठक में वर्ष 2026-27 के लिए जिले की स्थानीय आवश्यकताओं, उपलब्ध संसाधनों और रोजगार की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा की गई। बैठक में जूट बैग मेकर, ऑटोमैटिक सिलाई मशीन ऑपरेटर, एआई लिटरेसी सहित विभिन्न रोजगारोन्मुखी कौशल ट्रेडों को जिला स्किल डेवलपमेंट प्लान में शामिल करने पर विचार-विमर्श किया गया।
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