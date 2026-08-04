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Sasaram News: लंबित एसीपी-एमएसीपी मामलों को मिली मंजूरी, कर्मियों को मिलेगा वित्तीय लाभ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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Sasaram News: सासाराम में जिला स्क्रीनिंग कमिटी की बैठक हुई, जिसमें डीएम दीपक कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में पंचायत सचिवों और जनसेवकों की लंबित प्रोन्नतियों पर चर्चा की गई। समिति ने सेवा अभिलेखों और पात्रता की समीक्षा के बाद विभिन्न कर्मियों के प्रस्तावों को स्वीकृति दी।

Sasaram News: लंबित एसीपी-एमएसीपी मामलों को मिली मंजूरी, कर्मियों को मिलेगा वित्तीय लाभ

Sasaram News: सासाराम, हिन्दुस्तान संवाददाता। समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में डीएम दीपक कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में जिला स्क्रीनिंग कमिटी की बैठक हुई। बैठक में जिले के विभिन्न प्रखंडों में कार्यरत एवं सेवानिवृत्त पंचायत सचिवों तथा जनसेवकों के लंबित प्रोन्नति देय एवं द्वितीय एवं तृतीय एसीपी तथा एमएसीपी से संबंधित मामलों पर विचार-विमर्श किया गया। बैठक के दौरान समिति ने सेवा अभिलेखों, पात्रता एवं विभागीय नियमों की समीक्षा के बाद विभिन्न कर्मियों के प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की।

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