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Sasaram News: जनता दरबार में पहुंचे 102 मामले, डीएम ने दिए कार्रवाई के निर्देश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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Sasaram News: सासाराम, हिन्दुस्तान संवाददाता।आवेदन सौंपा। मामले में डीएम ने जांच कर आवश्यक कार्रवाई के लिए अंचलाधिकारी सासाराम को निर्देशित किया। वहीं

Sasaram News: जनता दरबार में पहुंचे 102 मामले, डीएम ने दिए कार्रवाई के निर्देश

Sasaram News: सासाराम, हिन्दुस्तान संवाददाता। डीएम दीपक कुमार मिश्र ने शुक्रवार को सबका सम्मान-जीवन आसान अभियान के तहत अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में जिला जनता दरबार का आयोजन किया। जनता दरबार में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों की समस्याएं सुनी गईं। इस दौरान कुल 102 आवेदन प्राप्त हुए, जिनके त्वरित निष्पादन के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए।

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