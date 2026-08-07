Sasaram News: स्वतंत्रता दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए 11-12 अगस्त को होगा ऑडिशन
Sasaram News: (युवा पेज)ने को कहा है। कार्यक्रम 15 अगस्त की शाम पांच बजे आयोजित होगा। जिसमें विद्यालयों के छात्रों के साथ स्थानीय कला
Sasaram News: सासाराम, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर आयोजित होने वाले जिला स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारी शुरू हो गई है। जिला शिक्षा पदाधिकारी मदन राय ने जिले के सभी सरकारी, निजी विद्यालयों, मध्य, उच्च माध्यमिक विद्यालयों, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के साथ केजीबीवी के वार्डनों को निर्देश जारी कर कार्यक्रम में अधिक से अधिक छात्र-छात्राओं की भागीदारी सुनिश्चित कराने को कहा है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।