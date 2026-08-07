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Sasaram News: स्वतंत्रता दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए 11-12 अगस्त को होगा ऑडिशन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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Sasaram News: (युवा पेज)ने को कहा है। कार्यक्रम 15 अगस्त की शाम पांच बजे आयोजित होगा। जिसमें विद्यालयों के छात्रों के साथ स्थानीय कला

Sasaram News: स्वतंत्रता दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए 11-12 अगस्त को होगा ऑडिशन

Sasaram News: सासाराम, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर आयोजित होने वाले जिला स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारी शुरू हो गई है। जिला शिक्षा पदाधिकारी मदन राय ने जिले के सभी सरकारी, निजी विद्यालयों, मध्य, उच्च माध्यमिक विद्यालयों, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के साथ केजीबीवी के वार्डनों को निर्देश जारी कर कार्यक्रम में अधिक से अधिक छात्र-छात्राओं की भागीदारी सुनिश्चित कराने को कहा है।

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