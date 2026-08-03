Sasaram News: जिले की सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था मजबूत करने को लेकर तैयारी शुरू
Sasaram News: (युवा पेज)धाओं को बेहतर बनाने को लेकर विभिन्न मदों की निगरानी व क्रियान्वयन तैयारी शुरू कर दी गई है। जिसे लेकर डीपीओ
Sasaram News: सासाराम, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। शिक्षा विभाग ने जिले में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने व विद्यालयों में उपलब्ध सुविधाओं को बेहतर बनाने को लेकर विभिन्न मदों की निगरानी व क्रियान्वयन तैयारी शुरू कर दी गई है। जिसे लेकर डीपीओ (एसएसए) ने सभी अधिकारियों, शिक्षकों व कर्मियों को निर्देश दिए हैं। साथ ही पांच अगसत को बीईओ के साथ बैठक कर समीक्षा के साथ आगे की रणनीति बनाई जाएगी।
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