Sasaram News: 21.45 करोड़ की विकास योजनाओं पर जिला परिषद की मुहर
Sasaram News: हर जिप सदस्य से 65-65 लाख की योजनाओं का लिया गया प्रस्ताव बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी योजनाओं को प्राथमिकता दी। अधिकारियों ने योजनाओं को नियमों के तहत गुणवत्ता
Sasaram News: सासाराम, हिन्दुस्तान संवाददाता। जिला परिषद की सोमवार को हुई महत्वपूर्ण बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास से जुड़ी 21.45 करोड़ रुपये की योजनाओं को मंजूरी दी गई। छठी व 16वीं वित्त आयोग के तहत प्रत्येक जिला परिषद सदस्य से करीब 65-65 लाख रुपये की योजनाओं का प्रस्ताव लिया गया। सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्रों की जरूरत के मुताबिक सड़क, नाली समेत बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी योजनाओं को प्राथमिकता दी। अधिकारियों ने योजनाओं को नियमों के तहत गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा कराने पर जोर दिया।
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