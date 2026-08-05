Sasaram News: लंबित मामलों पर सख्त हुए डीएम, समयबद्ध निष्पादन के दिए निर्देश
Sasaram News: सासाराम, हिन्दुस्तान संवाददाता।किसी भी स्तर से प्राप्त पत्र या निर्देश को अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखा जाए तथा विभागाध्यक्ष स्वयं इसकी नियमि
Sasaram News: सासाराम, हिन्दुस्तान संवाददाता। जिलाधिकारी दीपक कुमार मिश्रा ने बुधवार को गोपनीय कार्यालय में सभी विभागाध्यक्षों के साथ समीक्षा बैठक कर लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन और सभी सरकारी पत्रों का निर्धारित समय-सीमा में जवाब देने का सख्त निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर से प्राप्त पत्र या निर्देश को अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखा जाए तथा विभागाध्यक्ष स्वयं इसकी नियमित समीक्षा करें। डीएम ने कार्यालयीन अनुशासन, जवाबदेही और विभागीय समन्वय पर जोर देते हुए कहा कि समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य संस्कृति से ही सुशासन सुनिश्चित होगा। बैठक में सभी जिला स्तरीय विभागाध्यक्ष मौजूद रहे।
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