Sasaram News: मुकदमा जबरन सुलह कराने को लेकर मारपीट, केस दर्ज
Sasaram News: बिक्रमगंज, निज संवाददाता। राय, निशा देवी, पूजा देवी, गुड़िया देवी, निधि देवी और ब्यूटी कुमारी शामिल हैं। आरोप है कि इन लोगों ने धनराज राय के
Sasaram News: बिक्रमगंज, निज संवाददाता। नासरीगंज थाना क्षेत्र के गम्हरियां गांव में पूर्व का मुकदमा सुलह कराने का दबाव बनाने के क्रम में दिव्यांग बच्चे को मारपीट कर जख्मी किये जाने का मामला प्रकाश में आया है। मामले में उक्त गांव निवासी धनराज राय ने थाने में एफआईआर दर्ज कराते हुए पांच महिला समेत नौ लोगों को नामजद किया है। आरोपितों में वंश नारायण राय, अमित राय, कमलेश राय, सोनू राय, निशा देवी, पूजा देवी, गुड़िया देवी, निधि देवी और ब्यूटी कुमारी शामिल हैं।
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