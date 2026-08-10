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Sasaram News: मुकदमा जबरन सुलह कराने को लेकर मारपीट, केस दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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Sasaram News: बिक्रमगंज, निज संवाददाता। राय, निशा देवी, पूजा देवी, गुड़िया देवी, निधि देवी और ब्यूटी कुमारी शामिल हैं। आरोप है कि इन लोगों ने धनराज राय के

Sasaram News: मुकदमा जबरन सुलह कराने को लेकर मारपीट, केस दर्ज

Sasaram News: बिक्रमगंज, निज संवाददाता। नासरीगंज थाना क्षेत्र के गम्हरियां गांव में पूर्व का मुकदमा सुलह कराने का दबाव बनाने के क्रम में दिव्यांग बच्चे को मारपीट कर जख्मी किये जाने का मामला प्रकाश में आया है। मामले में उक्त गांव निवासी धनराज राय ने थाने में एफआईआर दर्ज कराते हुए पांच महिला समेत नौ लोगों को नामजद किया है। आरोपितों में वंश नारायण राय, अमित राय, कमलेश राय, सोनू राय, निशा देवी, पूजा देवी, गुड़िया देवी, निधि देवी और ब्यूटी कुमारी शामिल हैं।

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हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

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