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Sasaram News: शिवरात्रि पर हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष से गूंजा अनुमंडल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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Sasaram News: बिक्रमगंज, हिटी। से बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। मंदिरों के बाहर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं। श्रद्धालुओं ने जल, दूध, बेलप

Sasaram News: शिवरात्रि पर हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष से गूंजा अनुमंडल

Sasaram News: बिक्रमगंज, हिटी। श्रावण मास की शिवरात्रि पर मंगलवार को पूरा बिक्रमगंज अनुमंडल शिवभक्ति में डूबा रहा। बिक्रमगंज समेत काराकाट, दिनारा, नासरीगंज, दावथ, राजपुर, संझौली और सूर्यपुरा के शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं और कांवड़ियों की भीड़ उमड़ पड़ी। मंदिरों के पट खुलते ही श्रद्धालु पूजा-अर्चना के लिए पहुंचने लगे। कांवड़ लेकर पहुंचे शिवभक्तों ने गंगाजल से बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। मंदिरों के बाहर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं।

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