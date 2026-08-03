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Sasaram News: सावन की पहली सोमवारी पर शिवमय हुआ दिनारा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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Sasaram News: (पेज चार)तावरण भक्तिमय बना रहा। स्थानीय थाना परिसर स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर में प्रातःकाल से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग

Sasaram News: सावन की पहली सोमवारी पर शिवमय हुआ दिनारा

Sasaram News: दिनारा, एक संवाददाता। पवित्र सावन मास की पहली सोमवारी पर प्रखंड क्षेत्र पूरी तरह शिवभक्ति में सराबोर हो गया। सोमवार की सुबह रिमझिम बारिश के बीच श्रद्धालुओं का सैलाब विभिन्न शिवालयों की ओर उमड़ पड़ा। महिला, पुरुष, बुजुर्ग, युवक और युवतियां जलपात्र लेकर भगवान भोलेनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए मंदिरों में पहुंचीं। पूरे दिन बोल बम और हर-हर महादेव के जयघोष से वातावरण भक्तिमय बना रहा। स्थानीय थाना परिसर स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर में प्रातःकाल से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गईं। इसके अलावा भलुनीधाम, नटवार, खनिता, गंज भड़सरा बाजार तथा ग्रामीण क्षेत्रों के अन्य शिवालयों में भी जलाभिषेक के लिए दिनभर भक्तों की भारी भीड़ रही।

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श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का गंगाजल, दूध, दही, शहद, बेलपत्र, धतूरा, भांग और सुगंधित पुष्प अर्पित कर विधिवत पूजन किया। कई श्रद्धालुओं ने निर्जला व्रत रखकर भगवान भोलेनाथ से परिवार की सुख-शांति, समृद्धि और मंगल की कामना की। घंटियों की मधुर ध्वनि और हर-हर महादेव के जयकारों से पूरा वातावरण शिवमय हो गया। कई स्थानों पर पुजारियों ने श्रद्धालुओं की मौजूदगी में रुद्राभिषेक और विशेष पूजा-अर्चना भी कराई।

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