Sasaram News: पंसस की बैठक में विकास योजनाओं की हुई समीक्षा, समस्याओं के समाधान पर जोर

Sasaram News: डेहरी, एक संवाददाता।भिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याओं को प्रमु

Sasaram News: डेहरी, एक संवाददाता। प्रखंड सभागार में बुधवार को प्रखंड प्रमुख मनीष कुमार की अध्यक्षता में पंचायत समिति की सामान्य बैठक हुई। बैठक में पंचायत समिति सदस्यों, विभिन्न पंचायतों के मुखियाओं और विभागीय अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान प्रखंड क्षेत्र में संचालित विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई और जनहित से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक की शुरुआत पिछली बैठक की कार्यवाही की पुष्टि के साथ हुई।

विकास योजनाओं की समीक्षा इसके बाद शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छता, कृषि, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, आंगनबाड़ी, विद्युत आपूर्ति और सड़क निर्माण समेत विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया और संबंधित अधिकारियों से जल्द समाधान की मांग की। अधिकारियों ने विभागवार प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए जनप्रतिनिधियों के सवालों का जवाब दिया।

समस्या समाधान और निर्देश प्रखंड प्रमुख ने कहा कि पंचायत समिति की बैठक का उद्देश्य केवल योजनाओं की समीक्षा करना नहीं, बल्कि लोगों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लाभुकों तक पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ पहुंचाया जाए। विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन और विकास योजनाओं में तेजी लाने पर सहमति बनी। अंत में प्रखंड प्रमुख ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से आपसी समन्वय बनाकर कार्य करने का आह्वान किया, ताकि प्रखंड के समग्र विकास को गति मिल सके।