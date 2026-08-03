Sasaram News: प्रभारी प्राचार्य नहीं होने से शैक्षणिक, प्रशासनिक और वित्तीय कार्य प्रभावित
Sasaram News: (युवा पेज) न तो नियमित प्राचार्य की नियुक्ति हुई और न ही प्रभारी प्राचार्य की। विश्वविद्यालय ने वरीयता सूची के आधार पर सब
Sasaram News: सासाराम, नगर संवाददाता। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा से संबद्ध राम नारायण साह सर्वोदय महाविद्यालय गंज भड़सरा में प्रभारी प्राचार्य की नियुक्ति का मामला आठ माह बाद भी अधर में लटका हुआ है। विश्वविद्यालय द्वारा 21 नवंबर 2025 को जारी आदेश के बावजूद अब तक इसका अनुपालन नहीं होने से महाविद्यालय की शैक्षणिक, प्रशासनिक और वित्तीय गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं।
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