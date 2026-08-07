Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Sasaram News: स्कूल के रास्ते पर झुका बिजली का खंभा, 600 से अधिक बच्चों पर हादसे का खतरा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
Follow us on Google News
share

Sasaram News: (युवा पेज) करते हैं। पिछले कुछ दिनों से खंभा झुका हुआ है, जिससे उसके कभी भी टूटकर गिरने की आशंका बनी हुई है। उन्होंने ब

Sasaram News: स्कूल के रास्ते पर झुका बिजली का खंभा, 600 से अधिक बच्चों पर हादसे का खतरा

Sasaram News: कोचस, एक संवाददाता। परसथुआ मध्य एवं प्राथमिक विद्यालय जाने वाले मार्ग पर लगा बिजली का खंभा झुक जाने से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। विद्यालय प्रशासन ने कई बार विद्युत विभाग को इसकी सूचना दी है, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हो सका है।

ये भी पढ़ें:Sasaram News: स्कूल के रास्ते पर झुका बिजली का खंभा, 600 से अधिक बच्चों पर हादसे का खतरा
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Sasaram Latest News Sasaram News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।