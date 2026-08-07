Sasaram News: स्कूल के रास्ते पर झुका बिजली का खंभा, 600 से अधिक बच्चों पर हादसे का खतरा
Sasaram News: (युवा पेज) करते हैं। पिछले कुछ दिनों से खंभा झुका हुआ है, जिससे उसके कभी भी टूटकर गिरने की आशंका बनी हुई है। उन्होंने ब
Sasaram News: कोचस, एक संवाददाता। परसथुआ मध्य एवं प्राथमिक विद्यालय जाने वाले मार्ग पर लगा बिजली का खंभा झुक जाने से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। विद्यालय प्रशासन ने कई बार विद्युत विभाग को इसकी सूचना दी है, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हो सका है।
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