Sasaram News: सोशल मीडिया पर धमकी या ठगी से बचें, 1930 पर करें शिकायत
Sasaram News: स्कूल में साइबर क्राइम पर छात्र-छात्राओं को पुलिस अधिकारियों ने किया जागरूक अ अ अ
Sasaram News: सासाराम, नगर संवाददाता। साइबर अपराध के बढ़ते मामलों को देखते हुए संत शिवानंद अकादमी प्लस टू विद्यालय में शुक्रवार को साइबर क्राइम एवं साइबर फ्रॉड विषय पर जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिले की स्पेशल क्राइम डीएसपी चित्रा कुमारी सहित पुलिस अधिकारियों ने छात्र-छात्राओं को साइबर अपराध से बचाव के उपायों की जानकारी दी।
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