Sasaram News: छात्रों को साइबर फ्रॉड से बचाव के लिए किया गया जागरूक

Sasaram News: राजपुर, एक संवाददाता। सोशल मीडिया और मोबाइल के बढ़ते उपयोग के साथ साइबर अपराधों में लगातार हो रही वृद्धि को देखते हुए पुलिस ने गुरुवार को शहर के दो प्रमुख विद्यालयों में जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने छात्र-छात्राओं को ऑनलाइन ठगी से बचने के महत्वपूर्ण उपाय बताए।

जागरूकता अभियान

पुलिस लाइन के डीएसपी तथा राजपुर थानाध्यक्ष अंशु माला ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि साइबर अपराधी फर्जी वीडियो कॉल, नकली मैसेज, व्हाट्सएप चैट और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। उन्होंने छात्रों को किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करने, अपनी व्यक्तिगत और बैंक संबंधी जानकारी किसी के साथ साझा न करने तथा आकर्षक ऑफर और लॉटरी जैसे झांसे से सतर्क रहने की सलाह दी। विदित हो कि जागरूकता कार्यक्रम शौंण्डिक हाईस्कूल राजपुर तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मंगरवलिया में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान छात्रों ने साइबर सुरक्षा से जुड़े कई सवाल पूछे, जिनका पुलिस अधिकारियों ने जवाब दिया और सुरक्षित इंटरनेट उपयोग के बारे में जानकारी दी। मौके पर शौण्डिक हाईस्कूल के प्रधानाध्यापक रजनीश कुमार तिवारी, लेखाकार विनोद सिंह आदि थे। पुलिस अधिकारियों ने छात्रों से अपील की कि किसी भी साइबर ठगी की आशंका होने पर तुरंत स्थानीय पुलिस या साइबर हेल्पलाइन पर सूचना दें।