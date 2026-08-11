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Sasaram News: स्वतंत्रता दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए 150 बच्चों का ऑडिशन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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Sasaram News: समूह गायन, एकल गायन, समूह नृत्य व एकल नृत्य में बच्चों ने दिखाई प्रतिभा में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। देशभक्ति गीतों व विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के जरिए प्रतिभागियों ने चयन मंडल

Sasaram News: स्वतंत्रता दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए 150 बच्चों का ऑडिशन

Sasaram News: सासाराम, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त की शाम आयोजित होने वाले जिला स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए मंगलवार को 10 प्रखंडों के करीब 150 छात्र-छात्राओं का ऑडिशन लिया गया। फजलगंज स्थित मल्टीपर्पस हॉल में सुबह 11 बजे से शुरू हुए ऑडिशन में बच्चों ने समूह गायन, एकल गायन, समूह नृत्य और एकल नृत्य में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। देशभक्ति गीतों व विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के जरिए प्रतिभागियों ने चयन मंडल को प्रभावित किया। प्रस्तुति के आधार पर जिला स्तरीय कार्यक्रम के लिए बच्चों का चयन किया गया।

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