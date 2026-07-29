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Sasaram News: बिजली चोरी में पांच उपभोक्ताओं पर केस व लाखों का जुर्माना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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Sasaram News: बिक्रमगंज, हिटी। खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आर्थिक दंड भी लगाया है। विद्युत आपूर्ति प्रशाखा सूर्यपुरा के कनीय विद्युत अभियं

Sasaram News: बिजली चोरी में पांच उपभोक्ताओं पर केस व लाखों का जुर्माना

Sasaram News: बिक्रमगंज, हिटी। बिजली चोरी पर रोक लगाने के लिए विद्युत कंपनी की ओर से चलाए जा रहे विशेष जांच अभियान के तहत सूर्यपुरा प्रखंड में छापेमारी के दौरान पांच उपभोक्ताओं को विच्छेदित कनेक्शन से अवैध रूप से बिजली का उपयोग करते पकड़ा गया। विभाग ने सभी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आर्थिक दंड भी लगाया है।

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