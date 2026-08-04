Sasaram News: निजी जमीन पर मकान निर्माण के विरोध पर दंपती को पीटा
Sasaram News: करगहर थाना क्षेत्र के बभनी गांव में निजी भूमि पर मकान निर्माण का विरोध करने पर दंपती पर हमला किया गया। हमले में दंपती घायल हो गए, जिन्हें ग्रामीणों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए पहुंचाया।
Sasaram News: करगहर, एक संवाददाता। थाना क्षेत्र के बभनी गांव के समीप निजी भूमि पर मकान निर्माण का विरोध करने पर दंपती को मारपीट कर घायल कर दिया गया। ग्रामीणों ने दोनों घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां उनका उपचार चल रहा है।
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