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Sasaram News: लापता पुत्र की तलाश में पहुंचे दंपती से मारपीट, चार पर प्राथमिकी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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Sasaram News: बिक्रमगंज, निज संवाददाता। पत्नी मीरा देवी, भाई राम अजय सेठ तथा भतीजा अरुण कुमार को आरोपित बनाया है। आवेदन के अनुसार उनका 14 व

Sasaram News: लापता पुत्र की तलाश में पहुंचे दंपती से मारपीट, चार पर प्राथमिकी

Sasaram News: बिक्रमगंज, निज संवाददाता। नासरीगंज थाना क्षेत्र के पवनी गांव में लापता पुत्र की तलाश में पहुंचे दंपती के साथ मारपीट कर गंभीर रूप से घायल करने और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़िता के आवेदन पर चार नामजद आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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