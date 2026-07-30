Sasaram News: काराकाट पंचायत समिति की बैठक में सीओ के व्यवहार पर हुई तीखी बहस, निंदा प्रस्ताव की मांग
Sasaram News: उपप्रमुख से अमर्यादित व्यवहार के आरोप पर जनप्रतिनिधियों ने किया हंगामा, कार्रवाई की उठाई मांग इ इ इ
Sasaram News: बिक्रमगंज, निज संवाददाता। काराकाट प्रखंड मुख्यालय स्थित सामुदायिक भवन में गुरुवार को आयोजित पंचायत समिति की बैठक हंगामेदार रही। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख बैजंती देवी ने की। बैठक की शुरुआत में नवपदस्थापित बीडीओ संजीत कुमार का परिचय कराया गया और उन्होंने सदस्यों को बैठक के एजेंडे से अवगत कराया। इसके बाद अनुपस्थित अधिकारियों के मुद्दे पर सवाल उठे और फिर सीओ रितेश कुमार सिंह के कथित अमर्यादित व्यवहार को लेकर सदन में तीखी बहस शुरू हो गई।
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