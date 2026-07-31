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Sasaram News: छह माह से ध्वस्त पड़ा प्रखंड कार्यालय, निर्माण कार्य शुरू होने का इंतजार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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Sasaram News: (पेज पांच) होने के मुहाने पर है, जिससे अधिकारियों, कर्मचारियों और आम लोगों की चिंता बढ़ गई है। पुराने भवनों के टूटने के बाद

Sasaram News: छह माह से ध्वस्त पड़ा प्रखंड कार्यालय, निर्माण कार्य शुरू होने का इंतजार

Sasaram News: नौहट्टा, एक संवाददाता। स्थानीय प्रखंड एवं अंचल कार्यालय भवन को नए निर्माण के लिए करीब छह माह पूर्व ध्वस्त कर दिया गया था, लेकिन अब तक नए भवन का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है। बरसात का मौसम शुरू होने के मुहाने पर है, जिससे अधिकारियों, कर्मचारियों और आम लोगों की चिंता बढ़ गई है। पुराने भवनों के टूटने के बाद दोनों कार्यालय अस्थायी जर्जर भवनों में संचालित किए जा रहे हैं, जहां मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है।

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