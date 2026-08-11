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Sasaram News: सासाराम में मिला कॉमन सैंड बोआ सांप, बना कौतूहल का विषय

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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Sasaram News: सासाराम, नगर संवाददाता।इसका सिर्फ एक ही मुंह होता है। शरीर के पिछले हिस्से की बनावट के कारण इसके दो मुंह होने का भ्रम पैदा होता है

Sasaram News: सासाराम में मिला कॉमन सैंड बोआ सांप, बना कौतूहल का विषय

Sasaram News: सासाराम, नगर संवाददाता। शहर के फजलगंज स्थित गीताघाट कॉलोनी में मंगलवार को कॉमन सैंड बोआ सांप मिलने से लोगों में कौतूहल मच गया। सांप रोहतास महिला कॉलेज के वरीय सहायक प्राध्यापक डॉ. अमरजीत कुमार के कंपाउंड में मिला। सूचना मिलने पर सर्प विशेषज्ञ सह जूलॉजी के सहायक प्राध्यापक डॉ. गौरव मौके पर पहुंचे और सांप को सुरक्षित पकड़ा। उन्होंने ही सांप की पहचान कॉमन सैंड बोआ के रूप में की।

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