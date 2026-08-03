Sasaram News: कोयला लदे चार ट्रक जब्त, टैक्स चोरी पर राज्य कर विभाग का शिकंजा
Sasaram News: पुरानी जीटी रोड पर जांच अभियान में नहीं मिले ई-वे बिल और जरूरी दस्तावेज, वसूला गया करीब पांच लाख जुर्माना
Sasaram News: सासाराम, हिन्दुस्तान संवाददाता। कोयला परिवहन में कथित टैक्स चोरी के खिलाफ राज्य कर विभाग (वाणिज्य कर सासाराम अंचल)ने सख्त रुख अपनाते हुए सासाराम की पुरानी जीटी रोड पर अभियान चलाकर कोयला लदे चार ट्रकों को जब्त कर लिया। जांच के दौरान चालकों द्वारा कोयले से संबंधित कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर विभाग ने करीब पांच लाख रुपये का जुर्माना वसूल किया। इस कार्रवाई के बाद कोयला कारोबारियों में हड़कंप मच गया है।
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