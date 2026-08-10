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Sasaram News: मौसम की बेरुखी से इस साल भी नहीं आए प्रवासी पक्षी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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Sasaram News: सूना-सूना व फीका दिख रहा सोहसा का बगीचारिश के कारण अब तक प्रवासी पक्षियों का झुंड यहां नहीं पहुंचा है। करीब 10 एकड़ में फैले इस बगीचे की हर डाल प्र

Sasaram News: मौसम की बेरुखी से इस साल भी नहीं आए प्रवासी पक्षी

Sasaram News: परसथुआ, एक संवाददाता। मौसम की बेरुखी का असर इस बार भी सोहसा गांव के प्रसिद्ध बगीचे पर दिखाई दे रहा है। एनएच-319 के किनारे स्थित यह बगीचा पिछले करीब 20 वर्षों से प्रवासी पक्षियों का आश्रय स्थल रहा है। मानसून की शुरुआत होते ही यहां विभिन्न प्रजातियों के हजारों प्रवासी पक्षी पहुंचते थे और पूरी बरसात करीब तीन महीने तक बगीचे में प्रवास करते थे। लेकिन इस वर्ष मानसून के देर से पहुंचने और कम बारिश के कारण अब तक प्रवासी पक्षियों का झुंड यहां नहीं पहुंचा है।

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