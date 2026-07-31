Sasaram News: नगर परिषद बोर्ड की बैठक में विकास योजनाओं पर लगी मुहर
Sasaram News: नोखा, एक संवाददाता। शौचालय के संचालन, पॉलीथिन के विकल्प के रूप में जूट के थैलों के निर्माण व वितरण समेत कई प्रस्तावों को स्वीकृ
Sasaram News: नोखा, एक संवाददाता। नगर परिषद बोर्ड की सामान्य बैठक में शहर के विकास और जनसुविधाओं से जुड़े कई प्रस्तावों को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई। बैठक में पहली बार स्थानीय विधायक नागेंद्र चन्द्रबंशी शामिल हुए। वार्ड पार्षदों ने जलनिकासी, सड़क, सफाई, स्ट्रीट लाइट और पेयजल जैसी समस्याएं उठाईं, जिनके समाधान का आश्वासन दिया गया।
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