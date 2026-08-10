Sasaram News: कोचस में अनुमंडल अस्पताल और लघु ट्रॉमा सेंटर की मांग
Sasaram News: कोचस, एक संवाददाता।गों की स्वास्थ्य सुविधाएं इसी अस्पताल पर निर्भर हैं। इसके बावजूद यहां पर्याप्त संख्या में चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ, चिकि
Sasaram News: कोचस, एक संवाददाता। कोचस की बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार को लेकर 21 सदस्यीय नागरिक समिति ने आवाज उठायी है। समिति ने डीएम और सिविल सर्जन को पत्र भेजकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोचस को अनुमंडल अस्पताल के रूप में विकसित करने तथा यहां लघु ट्रॉमा सेंटर स्थापित करने की मांग की है।
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